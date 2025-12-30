Pagelle Roma-Genoa: Soulé-Dybala da applausi, il Genoa è soltanto Vitinha. Gasperini e De Rossi...

Allo Stadio Olimpico di Roma ad avere la meglio sono i padroni di casa, che infliggono una sonora sconfitta al Genoa dell'ex De Rossi. I giallorossi di Gasperini si impongono per 3-1 e scavalcano la Juventus in classifica al quarto posto: in gol sono andati Soulé, Kone e Ferguson. Di Ekhator la rete della bandiera per la formazione ligure.
Pagelle Roma
Svilar 6 Serata di ordinaria amministrazione. Ma rischia molto nel finale di primo tempo colpendo Ostigard in piena area: ci stava il rigore per il Genoa
Mancini 6.5 Partita tranquilla in fase difensiva, mette lo zampino sul gol del raddoppio giallorosso. Ghilardi (28' st) 6 Un po' di minutaggio
Ziolkowski 6.5 Non si danna troppo l'anima per portare a casa la pagnotta
Hermoso 6.5 Sempre presente anche nei (rari) momenti in cui la Roma rischia qualcosa
Celik 6 Buona lettura di una gara che si mette subito in discesa
Cristante 6.5 Solita garanzia per Gasperini, sfrutta i tanti spazi a disposizione. Pisilli (28' st) 6 Entra a gara già decisa, sfortunata deviazione sul gol del Genoa
Koné 7 De Rossi lo aveva fortemente voluto alla Roma, lui gli ricorda il motivo: un gol e una prova convincente
Wesley 6.5 Buoni spunti, anche se gode di una certa libertà. Rensch (40' st) ng
Soulé 7 Fa subito il diavolo a quattro, aprendo le marcature. Bella partita, poi esce epr un leggero fastidio. El Shaarawy (12' st) 6 Qualche spunto interessante, tenta il gol in rovesciata
Dybala 7 Serata di particolare ispirazione per l'argentino, sempre nel vivo del gioco
Ferguson 6.5 Gasperini gli aveva chiesto di avere la giusta fame sotto porta, lui risponde con un gol di fisico e rabbia. Dovbyk (40' st) ng
All. Gasperini 6.5 La sua Roma non fallisce l'appuntamento, chiude subito la pratica e torna in piena zona Champions
Pagelle Genoa
Sommariva 4.5 Serata da incubo per il terzo portiere del Genoa, vista la squalifica di Leali e l'indisponibilità di Siegrist. L'incertezza sul primo gol lo manda subito nel pallone, poi qualche parata non cambia la sostanza. L'operazione Perin potrà aiutare il Grifone
Ostigard 5 Si meriterebbe un rigore per il colpo al volto ricevuto in area da Svilar a fine primo tempo. Ma per il resto soffre. Marcandalli (14' st) 6 Limita i danni
Otoa 5 Non ripete la bella prestazione con l'Atalanta
Vasquez 5 Anche il difensore messicano è in costante affanno
Norton-Cuffy 5.5 Si vede a intermittenza, stavolta il suo apporto non basta
Frendrup 5 Serata no anche per il centrocampista danese, spesso in ritardo nei momenti caldi. Masini (33' st) 6 Discreto impatto nel finale
Malinovskyi 4.5 Va sott'acqua nei duelli in mezzo al campo. Non riesce a far gioco in avanti, non riesce ad aiutare dietro. Fini (14' st) 5.5 Fa quel che può
Ellertson 5 Un buon lottatore ma è una serata difficile anche per lui
Martin 5 Altro giocatore che si perde quasi subito
Vitinha 6.5 Così come era già successo con l'Atalanta, anche stavolta – pur nella sconfitta – è il migliore in campo del Genoa. Ekhator (27' st) 6 Ha il merito di firmare il gol della bandiera rossoblù
Ekuban 5 Serata grigia. Colombo (14' st) 6 Buon lavoro sul gol di Ekhator
All. De Rossi 5 L'emozione per il suo ritorno a Roma da avversario si trasforma presto in una resa senza appello. Ma non è dall'Olimpico che passa la salvezza di questo Genoa
L'arbitro
Di Bello 5 Manca un rigore al Genoa, alla fine del primo tempo: fallo di Svilar in uscita su Ostigard che finisce a terra. Ma perché il Var Prontera non lo ha richiamato al video?
