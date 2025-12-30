Tuttosport.com
Pagelle Roma-Genoa: Soulé-Dybala da applausi, il Genoa è soltanto Vitinha. Gasperini e De Rossi...

Voti e giudizi di giallorossi e rossoblù dopo la sfida dell'Olimpico e valida per la 17ª giornata di Serie A
Marco Bisacchi
2 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Allo Stadio Olimpico di Roma ad avere la meglio sono i padroni di casa, che infliggono una sonora sconfitta al Genoa dell'ex De Rossi. I giallorossi di Gasperini si impongono per 3-1 e scavalcano la Juventus in classifica al quarto posto: in gol sono andati Soulé, Kone e Ferguson. Di Ekhator la rete della bandiera per la formazione ligure.

Pagelle Roma

Svilar 6 Serata di ordinaria amministrazione. Ma rischia molto nel finale di primo tempo colpendo Ostigard in piena area: ci stava il rigore per il Genoa

Mancini 6.5 Partita tranquilla in fase difensiva, mette lo zampino sul gol del raddoppio giallorosso. Ghilardi (28' st) 6 Un po' di minutaggio

Ziolkowski 6.5 Non si danna troppo l'anima per portare a casa la pagnotta

Hermoso 6.5 Sempre presente anche nei (rari) momenti in cui la Roma rischia qualcosa

Celik 6 Buona lettura di una gara che si mette subito in discesa

Cristante 6.5 Solita garanzia per Gasperini, sfrutta i tanti spazi a disposizione. Pisilli (28' st) 6 Entra a gara già decisa, sfortunata deviazione sul gol del Genoa

Koné 7 De Rossi lo aveva fortemente voluto alla Roma, lui gli ricorda il motivo: un gol e una prova convincente

Wesley 6.5 Buoni spunti, anche se gode di una certa libertà. Rensch (40' st) ng

Soulé 7 Fa subito il diavolo a quattro, aprendo le marcature. Bella partita, poi esce epr un leggero fastidio. El Shaarawy (12' st) 6 Qualche spunto interessante, tenta il gol in rovesciata

Dybala 7 Serata di particolare ispirazione per l'argentino, sempre nel vivo del gioco

Ferguson 6.5 Gasperini gli aveva chiesto di avere la giusta fame sotto porta, lui risponde con un gol di fisico e rabbia. Dovbyk (40' st) ng

All. Gasperini 6.5 La sua Roma non fallisce l'appuntamento, chiude subito la pratica e torna in piena zona Champions

Pagelle Genoa

Sommariva 4.5 Serata da incubo per il terzo portiere del Genoa, vista la squalifica di Leali e l'indisponibilità di Siegrist. L'incertezza sul primo gol lo manda subito nel pallone, poi qualche parata non cambia la sostanza. L'operazione Perin potrà aiutare il Grifone

Ostigard 5 Si meriterebbe un rigore per il colpo al volto ricevuto in area da Svilar a fine primo tempo. Ma per il resto soffre. Marcandalli (14' st) 6 Limita i danni

Otoa 5 Non ripete la bella prestazione con l'Atalanta

Vasquez 5 Anche il difensore messicano è in costante affanno

Norton-Cuffy 5.5 Si vede a intermittenza, stavolta il suo apporto non basta

Frendrup 5 Serata no anche per il centrocampista danese, spesso in ritardo nei momenti caldi. Masini (33' st) 6 Discreto impatto nel finale

Malinovskyi 4.5 Va sott'acqua nei duelli in mezzo al campo. Non riesce a far gioco in avanti, non riesce ad aiutare dietro. Fini (14' st) 5.5 Fa quel che può

Ellertson 5 Un buon lottatore ma è una serata difficile anche per lui

Martin 5 Altro giocatore che si perde quasi subito

Vitinha 6.5 Così come era già successo con l'Atalanta, anche stavolta – pur nella sconfitta – è il migliore in campo del Genoa. Ekhator (27' st) 6 Ha il merito di firmare il gol della bandiera rossoblù

Ekuban 5 Serata grigia. Colombo (14' st) 6 Buon lavoro sul gol di Ekhator

All. De Rossi 5 L'emozione per il suo ritorno a Roma da avversario si trasforma presto in una resa senza appello. Ma non è dall'Olimpico che passa la salvezza di questo Genoa

L'arbitro

Di Bello 5 Manca un rigore al Genoa, alla fine del primo tempo: fallo di Svilar in uscita su Ostigard che finisce a terra. Ma perché il Var Prontera non lo ha richiamato al video?

