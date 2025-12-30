Pagelle Roma-Genoa: Soulé-Dybala da applausi, il Genoa è soltanto Vitinha. Gasperini e De Rossi...

Allo Stadio Olimpico di Roma ad avere la meglio sono i padroni di casa, che infliggono una sonora sconfitta al Genoa dell'ex De Rossi. I giallorossi di Gasperini si impongono per 3-1 e scavalcano la Juventus in classifica al quarto posto: in gol sono andati Soulé, Kone e Ferguson. Di Ekhator la rete della bandiera per la formazione ligure.