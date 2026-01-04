Gasperini divide Bergamo: applausi e cori, ma spunta uno striscione contro l'allenatore della Roma

L'abbraccio con Percassi

Quando al fischio d'inizio mancava circa mezz'ora, ai microfoni di Sky hanno parlato prima il tecnico della Roma Gasperini e poi l'ad dell’Atalanta, Luca Percassi. Una battuta divertente per il tecnico di Grugliasco che ha parlato dello spogliatoio ospiti («Era il nostro vecchio spogliatoio, prima della ristrutturazione: l'ho trovato molto migliorato», ha sorriso) e poi sottolineato i meriti dei risultati ottenuti con i conti sempre in ordine: «Bilanci a posto e risultati importanti? È la cosa straordinaria dell'Atalanta. Quella bergamasca è una storia bellissima, siamo riusciti a crescere e giocare per traguardi importanti in Italia e in Europa senza mai perdere di vista i conti in ordine. Qualcosa di speciale». Per Percassi ricordi importanti ma anche la consapevolezza che le storie, anche le più belle, poi finiscono. «Ero in ufficio prima della rifinitura e ho avuto modo di ripercorrere la nostra storia, di quando abbiamo parlato con Preziosi di Gasperini. Sono stati dieci anni fantastici. Il mister qui a Bergamo ha avuto la possibilità di esprimersi al meglio e la società è cresciuta, prima con Sartori e poi con D'Amico nel ruolo di direttore sportivo. Per Gasperini c'è grande affetto e grande emozione, è stata una bellissima storia di calcio e come tutte, anche quelle più belle finiscono».