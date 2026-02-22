Gasperini, la frase sulla Juve infiamma la Roma: "Quando sono andato in Champions..."

ROMA - La Roma travolge la Cremonese, cala il tris e conquista tre punti che valgono l'aggancio sul Napoli e il +4 sulla Juventus. Al termine del match queste le parole di Gian Piero Gasperini ai microfoni di Dazn: "Abbiamo faticato il primo tempo perché la Cremonese si chiudeva bene, non riuscivamo ad essere pericolosi. Poi abbiamo cambiato, abbiamo fatto gol su angolo ma abbiamo creato molto".
I complimenti a Ranieri
Poi aggiunge: "Parti con tutti i migliori propositi, ho incominciato ad aspettarmelo dalle reazioni dei ragazzi dai primi allenamenti. Straconvinto che avremmo fatto bene, non così tanto, ma c'è lo spirito di una squadra che vuole raggiungere obiettivi. I giovani stanno crescendo, nel girone di andata tanta continuità della squadra". Sul gol di Cristante: "Aveva fatto gol così a Firenze, nel suo repertorio ci sono i gol da calcio piazzato. Ci mancavano i gol su angolo, ne tiriamo molti e da diverso tempo non riuscivamo a realizzare. Oggi abbiamo calciato bene e ne abbiamo fatti addirittura due. Diventa una risorsa la palla inattiva, eravamo un po' sotto ma abbiamo rimediato". Sul gruppo: "Ho la fortuna di avere giocatori che avevo già avuto. Però devo dire che non ci sono solo 4 o 5 leader, ho avuto grandi risposte di grande professionalità da tutti quanti. Qui l'ambiente e l'entusiasmo è stato costruito da Ranieri con tutti i risultati utili della scorsa stagione".
Gasperini verso Roma-Juve
E sul prossimo scontro diretto contro la Juve e la lotta Champions: "Domenica una partita molto importante, se fossimo capaci di vincerla sarebbe un grande passo in avanti. Ma per la mia esperienza con l'Atalanta devo dire che è accaduto sempre tutto alla fine per andare in Champions. 12 partite sono veramente tante, poi ci sono squadre che arrivano da dietro che sono pericolosissime. Credo che sarà una battaglia difficile, però questo è un momento importante, la vittoria di stasera ci fa arrivare con un piccolo vantaggio che può essere utile". Poi su Sky precisa: "Settembre, ottobre, novembre siamo stati primi pur giocando le coppe. Quello è stato un momento fondamentale. In Europa sono tutte gare vere e ci siamo allenati così. Vero che questo mese, dopo un gennaio in emergenza, ci sta aiutando, ma tra 15 giorni ripartiamo e cercheremo di andare avanti, anche se innegabile che il campionato per noi è molto importante".
Nicola dopo Roma-Cremonese
"Non era facile fare punti qui a Roma, ma la Cremonese ha dimostrato di crederci", parla così il tecnico della Cremonese Davide Nicola dopo la sconfitta dell'Olimpico. Ai microfoni di Dazn aggiunge: "Ci sarà sempre da migliorare. Da un punto di vista della pericolosità non abbiamo creato tanto nel primo tempo, come la Roma d'altronde. Poi pensare che di venire a fare punti a Roma con facilità non rispecchierebbe la nostra posizione di classifica". Poi conclude: "Baschirotto ne avrà per un po', Folino ha dimostrato le sue qualità. I tre dietro hanno fatto la loro partita. Sulle palle inattiva oggi abbiamo incontrato un Cristante che ha abilità sul primo palo, anche se lo sai non è facile poi interpretare bene".
ROMA - La Roma travolge la Cremonese, cala il tris e conquista tre punti che valgono l'aggancio sul Napoli e il +4 sulla Juventus. Al termine del match queste le parole di Gian Piero Gasperini ai microfoni di Dazn: "Abbiamo faticato il primo tempo perché la Cremonese si chiudeva bene, non riuscivamo ad essere pericolosi. Poi abbiamo cambiato, abbiamo fatto gol su angolo ma abbiamo creato molto".
I complimenti a Ranieri
Poi aggiunge: "Parti con tutti i migliori propositi, ho incominciato ad aspettarmelo dalle reazioni dei ragazzi dai primi allenamenti. Straconvinto che avremmo fatto bene, non così tanto, ma c'è lo spirito di una squadra che vuole raggiungere obiettivi. I giovani stanno crescendo, nel girone di andata tanta continuità della squadra". Sul gol di Cristante: "Aveva fatto gol così a Firenze, nel suo repertorio ci sono i gol da calcio piazzato. Ci mancavano i gol su angolo, ne tiriamo molti e da diverso tempo non riuscivamo a realizzare. Oggi abbiamo calciato bene e ne abbiamo fatti addirittura due. Diventa una risorsa la palla inattiva, eravamo un po' sotto ma abbiamo rimediato". Sul gruppo: "Ho la fortuna di avere giocatori che avevo già avuto. Però devo dire che non ci sono solo 4 o 5 leader, ho avuto grandi risposte di grande professionalità da tutti quanti. Qui l'ambiente e l'entusiasmo è stato costruito da Ranieri con tutti i risultati utili della scorsa stagione".