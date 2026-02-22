Gasperini, la frase sulla Juve infiamma la Roma: "Quando sono andato in Champions..."

ROMA - La Roma travolge la Cremonese , cala il tris e conquista tre punti che valgono l'aggancio sul Napoli e il +4 sulla Juventus . Al termine del match queste le parole di Gian Piero Gasperini ai microfoni di Dazn: "Abbiamo faticato il primo tempo perché la Cremonese si chiudeva bene, non riuscivamo ad essere pericolosi. Poi abbiamo cambiato, abbiamo fatto gol su angolo ma abbiamo creato molto".

I complimenti a Ranieri

Poi aggiunge: "Parti con tutti i migliori propositi, ho incominciato ad aspettarmelo dalle reazioni dei ragazzi dai primi allenamenti. Straconvinto che avremmo fatto bene, non così tanto, ma c'è lo spirito di una squadra che vuole raggiungere obiettivi. I giovani stanno crescendo, nel girone di andata tanta continuità della squadra". Sul gol di Cristante: "Aveva fatto gol così a Firenze, nel suo repertorio ci sono i gol da calcio piazzato. Ci mancavano i gol su angolo, ne tiriamo molti e da diverso tempo non riuscivamo a realizzare. Oggi abbiamo calciato bene e ne abbiamo fatti addirittura due. Diventa una risorsa la palla inattiva, eravamo un po' sotto ma abbiamo rimediato". Sul gruppo: "Ho la fortuna di avere giocatori che avevo già avuto. Però devo dire che non ci sono solo 4 o 5 leader, ho avuto grandi risposte di grande professionalità da tutti quanti. Qui l'ambiente e l'entusiasmo è stato costruito da Ranieri con tutti i risultati utili della scorsa stagione".