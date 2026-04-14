Roma, parla Totti: "L'obiettivo principale è rimanere uniti. Sia Gasperini che Ranieri devono..."

A Trigoria l’atmosfera continua a essere tutt’altro che serena e, al momento, non emergono segnali concreti di riavvicinamento. Anche l’ultima giornata ha ribadito quanto sia ancora profonda la distanza tra Ranieri e Gasperini , con le tensioni nate nei giorni scorsi che restano irrisolte. Nemmeno il tempo trascorso dopo le dichiarazioni di venerdì è servito a riportare equilibrio all’interno dell’ambiente giallorosso. A commentare questa situazione delicata è intervenuto anche Francesco Totti .

Totti e l'atmosfera tra Ranieri e Gasperini

Proprio Totti ha detto la sua in diretta dagli studi di eBay Live di Milano durante l'asta online della piattaforma 'Cardshub': "Da tifoso della Roma dico che l'obiettivo principale è rimanere uniti, anche se ci sono screzi interni. Sia Gasperini che Ranieri devono avere il rispetto verso i tifosi". Sulla corsa al quarto posto: "Siamo là, a tre punti dalla Juventus. Spero si uniscano tutte le forze che hanno a disposizione. Poi a fine stagione si tireranno le somme. L'unico obiettivo è la Roma in questo momento, quello che tutti noi romanisti ci auguriamo che possa andare tutti nella stessa direzione. Poi i problemi ci stanno ovunque, però esporli così in questo momento non mi sembra giusto".