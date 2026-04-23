Terremoto Roma, Ranieri via! Riunione d'emergenza a Trigoria, paga la lite con Gasperini

Ci sono storie che, più che concludersi, sembrano sfumare lentamente, lasciando dietro di sé un senso di nostalgia difficile da spiegare, soprattutto se non c'è il lieto fine. Quella tra la Roma e Claudio Ranieri appartiene a questa categoria: un legame costruito nel tempo, fatto di ritorni, appartenenza e profonda conoscenza dell’ambiente giallorosso. Ora le strade si separeranno prima del previsto, con il senior advisor e la società che hanno deciso di interrompere anticipatamente il loro rapporto. Una decisione arrivata dopo un momento di leggera tensione e divergenza di opinioni con Gasperini , che in conferenza stampa aveva anche ribadito come non si aspettasse alcune dichiarazioni del dirigente.

Ranieri-Roma, addio

A nulla sono servite le parole di distensione pronunciate da Ranieri dal Salone d’Onore del CONI, arrivate dopo la polemica a distanza con Gasperini. Dichiarazioni misurate, dal tono istituzionale, che però non hanno cambiato le carte in tavola, anzi hanno solo anticipato la rottura. Il confronto mediatico con l’allenatore della Roma ha lasciato un po' tutti di stucco, visto il solito equilibrio dimostrato da Sir Claudio nella sua carriera. E la scelta della dirigenza è stata chiara: è andata dalla parte dell'allenatore. In casa giallorossa si chiude così un capitolo importante, con una figura che negli anni ha rappresentato esperienza, identità e un punto di riferimento nei momenti più delicati, con l'ex tecnico che più volte ha rimesso insieme i cocci della squadra. L’uscita di scena di Ranieri lascia ora un vuoto significativo anche a livello dirigenziale, oltre che simbolico, con la scoietà pronta a riunirsi a Trigoria per ridefinire assetti e strategie, mentre i tifosi salutano uno degli uomini più rappresentativi della storia recente giallorossa. Finisce davvero un’era, quella di “Sir Claudio” in giallorosso. Un percorso segnato da ritorni e un legame profondo con la piazza, che oggi si interrompe in modo brusco. Resta il peso di una figura che ha saputo incarnare valori e appartenenza, ma anche la consapevolezza che il calcio, ancora una volta, non concede spazio ai sentimentalismi.

Ranieri e la Roma, la fine di un'era

Claudio Ranieri ha legato il suo nome ad alcune delle pagine più intense della storia recente della Roma, riuscendo a costruire un rapporto speciale con la piazza giallorossa. Il primo capitolo, nella stagione 2009-2010, resta il più iconico: subentrato in corsa, portò la squadra a sfiorare uno scudetto che sembrava impossibile, riaccendendo entusiasmo e orgoglio. Quella rimonta, fatta di vittorie consecutive e solidità ritrovata, è ancora oggi tra i ricordi più vivi per i tifosi. Ranieri seppe valorizzare il gruppo, esaltando leader e comprimari con equilibrio e pragmatismo. Il suo stile, mai sopra le righe, contribuì a creare un’identità chiara e riconoscibile. Tornato anni dopo in momenti difficili (2019 e 2024/25), ha sempre risposto presente, accettando la sfida con senso di responsabilità e appartenenza. Anche senza trofei in bacheca con la Roma, il suo contributo si misura nell’impatto umano e tecnico. Ha restituito stabilità quando serviva e credibilità nei passaggi più delicati. La sua figura è diventata sinonimo di affidabilità e amore per i colori giallorossi e proprio per questo motivo la società lo aveva accolto in dirigenza. Ora però l'addio non è stato dei migliori, si aspetta solo il comunicato ufficiale.