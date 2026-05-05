Soulé papà, l'annuncio social inaspettato: "Ti abbiamo desiderato tanto"

ROMA - Vittoria netta contro la Fiorentina che riaccende la corsa Champions League e fiocco azzurro per Matìas Soulè. L'ex Juventus sta tornando a ritagliarsi un ruolo importante nella Roma dopo lo stop per pubalgia, lunedì ha giocato una concreta partita contro i Viola galvanizzando i tifosi giallorossi sui social "Non abbiamo mai mollato e nemmeno lo faremo adesso. Daje magica Roma" e oggi, sempre via social, ha annunciato l'arrivo del nuovo arrivato in casa.
A farlo è stata la compagna dell'argentino, la modella connazionale Milagros Sosa, postando su instagram una foto insieme al compagno, al cane e ad una maglia giallorossa numero 18 con scrito Papi: "Ti abbiamo sognato tantissimo, ti abbiamo desiderato tantissimo. Ti stiamo aspettando per riempirti di tantissimo amore, ti vogliamo tanto bene" ha scritto nella didascalia.
A farlo è stata la compagna dell'argentino, la modella connazionale Milagros Sosa, postando su instagram una foto insieme al compagno, al cane e ad una maglia giallorossa numero 18 con scrito Papi: "Ti abbiamo sognato tantissimo, ti abbiamo desiderato tantissimo. Ti stiamo aspettando per riempirti di tantissimo amore, ti vogliamo tanto bene" ha scritto nella didascalia.
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