Il calendario di Juve, Milan, Como e Roma: chi è messo meglio per la corsa Champions al quarto posto

Il campionato di Serie A sta per finire e se da una parte l'Inter ha già archiviato la lotta Scudetto, dall'altra ci sono quattro squadre che continuano a lottare per la qualificazione alla prossima Champions League. Il Milan si ferma a 67punti. Subito dietro c'è la Juventus, che con il pareggio contro il Verona è salita a 65 rimanendo a -2 dai rossoneri. I bianconeri subito dietro ora si ritrovano la Roma che ha umiliato la Fiorentina con un poker senza storia: 64 punti. Il Como ha fermato il Napoli raggiungendo quota 62 punti. L'Atalanta, a -10, è matematicamente fuori dai giochi per il quarto posto.