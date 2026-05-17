Gasperini gongola: "Roma, la Champions è nelle nostre mani. Dybala se resta sono felice"

ROMA - Pomeriggio perfetto per la Roma che batte la Lazio nel derby per 2-0 e, invirtù del ko della Juventus contro la Fiorentina, la supera entrando in top 4 con 2 punti di vantaggio sul Como. Le parole di Gian Piero Gasperini ai microfoni di Dazn rispondendo a Max Allegri che, in collegameto da Genova, ha fatto l'in bocca al lupo al collega: “Ha ragione Max, abbiamo ancora 90 minuti da giocare, un campionato straordinario. Oggi è stata un’emozione enorme, siamo tutti felici perché domenica dipende da noi. Abbiamo una settimana per concentrare e realizzare il nostro obiettivo”.

Mancini emblema di questa Roma

Doppietta del capitano decisiva per vincere il derby: "L’ho sempre detto dall’inizio, oggi è chiaro: Mancini ha fatto una doppietta, però questa squadra ha sempre avuto tanti capitani, un gruppo solido. Non ho avuto problemi di nessun tipo con loro, hanno cercato sempre di dare il massimo, il pareggio con la Juve ci ha dato la consapevolezza di poter realizzare cose che all’andata non aveva la consapevolezza".

Sentore di un passo falso delle rivali

La Roma aveva bisogno che qualche squadra davanti inciampasse e così è stato (Juventus): "Ce lo auguravamo ma non era facile, ci siamo concentrati su noi stessi, era una partita difficile contro una Lazio di valore. Abbiamo concesso poco a loro, la partita è stata difficile, straordinaria. Adesso non dobbiamo prendere tanto entusiasmo, domenica abbiamo l’ultimo passo di questa rincorsa, dobbiamo festeggiare oggi e pensare a un traguardo che sarebbe importante per noi".

Futuro Dybala

Infine una domanda di mercato sul futuro dell'ex Juventus: "C’è qui la priorità, quando ci sono loro diventa più facile, sono in grado di prendere la decisione sul momento. C’è la volontà della società e del giocatore. Sicuramente io sarei contento per lui e per tanti altri. Abbiamo superato tanti giocatori in scadenza, giocatori in scadenza sono sempre stati professionali, questo va rimarcato sempre. Oggi abbiamo vinto il derby ma il giudizio su questi ragazzi non mancherà più".