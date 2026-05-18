Roma, brutte notizie per Gasperini: infortunio Ndicka, le condizioni di Pellegrini-Koné

La vittoria nel derby contro la Lazio ha rilanciato con forza le ambizioni europee della Roma , che grazie al successo firmato dalla doppietta di Mancini si è presa il quarto posto in classifica . Un risultato pesante, arrivato nel momento decisivo della stagione, che permette ai giallorossi di guardare con fiducia all’ultimo appuntamento di campionato. La corsa alla prossima Champions League resta però apertissima e servirà un ultimo sforzo per difendere la posizione conquistata. A Trigoria l’entusiasmo per il derby si mescola però alla preoccupazione legata alle condizioni fisiche di alcuni giocatori chiave. Gasperini dovrà infatti gestire diverse situazioni delicate in vista della sfida contro il Verona .

Le condizioni di Ndicka

Le notizie peggiori arrivano da Evan Ndicka, costretto a lasciare il campo già nel corso del primo tempo del derby. Gli esami effettuati nelle ore successive hanno evidenziato una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro, un problema che lo obbligherà a fermarsi. Il difensore salterà sicuramente l’ultima gara stagionale contro il Verona, privando la Roma di una pedina fondamentale nel reparto arretrato. Ndicka è stato infatti uno degli elementi più affidabili della stagione giallorossa, garantendo continuità e solidità difensiva. Lo staff medico seguirà il giocatore nelle prossime settimane per programmare il percorso di recupero e permettergli di tornare al meglio per la preparazione estiva.