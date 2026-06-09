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Roma, Tony D'Amico sarà il nuovo ds: fissati i primi obiettivi

I giallorossi hanno individuato il nuovo dirigente per la prossima stagione e già sono state fissate le prime due priorità
3 min
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Roma, Tony D'Amico sarà il nuovo ds: fissati i primi obiettivi© Getty
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La Roma è pronta ad accogliere il suo nuovo direttore sportivo. Come riportato da Fabrizio Romano, Tony D’Amico sarà il nuovo uomo mercato giallorosso e, una volta completato l'iter formale, inizierà subito a lavorare sulle priorità individuate dalla società per il futuro della squadra. I primi passi del dirigente, primi gettarsi sul calciomercato, saranno orientati verso due rinnovi considerati fondamentali per il progetto tecnico del club, quelli di Dybala e Mancini. La Joya, nonostante gli infortuni, si è rivelata decisiva nel finale di stagione, mentre il difensore italiano è ormai un leader della squadra.

Dybala, la Roma vuole blindare la Joya

Tra le questioni più urgenti c'è quella relativa a Dybala. L'attaccante argentino continua a essere uno dei giocatori più rappresentativi della rosa giallorossa e la società intende rafforzare il rapporto con il numero 21 attraverso un nuovo contratto. L'obiettivo è confermare la centralità della Joya nel progetto che la Roma sta costruendo, anche per il suo valore nello spogliatoio. I colloqui per il rinnovo rappresenteranno uno dei primi tavoli di lavoro per D’Amico.

 

 

Mancini, rinnovo in vista per il leader della difesa

L'altra priorità riguarda Mancini. Il difensore azzurro è diventato negli anni un punto di riferimento sia in campo sia all'interno dello spogliatoio, guadagnandosi un ruolo da protagonista nella crescita della squadra. La dirigenza giallorossa vuole premiare il suo percorso con un nuovo accordo che possa prolungare ulteriormente il legame tra il centrale e il club. La volontà delle parti sembra essere quella di continuare insieme, motivo per cui il dossier Mancini sarà affrontato fin dai primi giorni della gestione D’Amico. Con i loro rinnovi, la Roma punta a consolidare le basi della propria rosa prima di concentrarsi sulle operazioni in entrata e in uscita che caratterizzeranno il mercato estivo.

 

 

 

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