D'Amico è il nuovo direttore sportivo della Roma: ricomposto il tandem con Gasperini

Il nuovo corso della Roma ha inizio. Il club giallorosso, dopo l'ottima stagione chiusa con la qualificazione in Champions League, ripartirà ovviamente da Gian Piero Gasperini in panchina, ma con una nuova figura per quanto riguarda le operazioni di calciomercato. Ufficiale l'arrivo di Tony D'Amico come nuovo direttore sportivo della società capitolina.
Roma, D'Amico direttore sportivo: è ufficiale
Questa la nota con cui il club ha dato l'annuncio: "L’AS Roma è lieta di comunicare che a far data dal 1° luglio Tony D'Amico assumerà la carica di Direttore Sportivo del Club. Nella corrente stagione sportiva il ruolo di Direttore Sportivo sarà ricoperto ad interim da Maurizio Lombardo. D'Amico arriverà a Roma dopo quattro stagioni con l’Atalanta ricche di soddisfazioni sportive. La Proprietà augura a Tony il meglio per questa nuova avventura nel nostro Club! Benvenuto a Roma!". Dopo l'esperienza all'Atalanta, che con Gasperini ha portato risultati importanti negli anni anni vissuti assieme (qualificazioni Champions e la vittoria dell'Europa League), D'Amico ritrova il tecnico per costruire la Roma che verrà.