D'Amico è il nuovo direttore sportivo della Roma: ricomposto il tandem con Gasperini

Roma, D'Amico direttore sportivo: è ufficiale

Questa la nota con cui il club ha dato l'annuncio: "L’AS Roma è lieta di comunicare che a far data dal 1° luglio Tony D'Amico assumerà la carica di Direttore Sportivo del Club. Nella corrente stagione sportiva il ruolo di Direttore Sportivo sarà ricoperto ad interim da Maurizio Lombardo. D'Amico arriverà a Roma dopo quattro stagioni con l’Atalanta ricche di soddisfazioni sportive. La Proprietà augura a Tony il meglio per questa nuova avventura nel nostro Club! Benvenuto a Roma!". Dopo l'esperienza all'Atalanta, che con Gasperini ha portato risultati importanti negli anni anni vissuti assieme (qualificazioni Champions e la vittoria dell'Europa League), D'Amico ritrova il tecnico per costruire la Roma che verrà.