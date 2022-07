Salernitana, 1-1 contro il Galatasaray: a segno Botheim

INNSBRUCK (Austria) - Test di livello per la Salernitana di Davide Nicola. Al Tivoli-Neu Stadion di Innsbruck i granata affrontano il Galatasaray. La rete del vantaggio granata arriva all'11': splendida azione personale in area di rigore avversaria con il norvegese che ne salta tre e con un preciso piatto batte Okan. Passano appena due minuti ed ecco il pareggio del Galatasaray: difesa granata presa in controtempo, Ogulcan suggerisce per Seferovic che supera Sepe. Nel secondo tempo la Salernitana si fa meno pericolosa, con i turchi che prendono il sopravvento. Prima Dubois e poi Seferovic impensieriscono Sepe. Gli attacchi dei granata nel finale non producono il secondo gol. Si chiude con un pareggio (1-1) la sfida contro il Galatasaray. Botheim, sempre pericoloso e in forma, il migliore nella Salernitana.