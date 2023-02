Paulo Sousa riparte dalla Salernitana: com'è andata la sua carriera dopo la Fiorentina?

Paulo Sousa e gli inizi da allenatore

La storia di Paulo Sousa da giocatore è ben nota: Benfica, Sporting, Juventus, Borussia Dortmund e Inter le principali squadre della sua carriera. Tanti i trofei vinti, un'idea del calcio pragmatica ma efficace. Un'idea così chiara nella sua testa che, per forza di cose, appesi gli scarpini al chiodo parte la sua esperienza da allenatore. Sousa parte dai ragazzi della nazionale portoghese, precisamente gli under 16. Nel 2008 l'occasione che gli spalanca le porte delle prime squadre: diventa, seppur per un breve periodo, l'assistente del c.t. della nazionale maggiore del Portogallo Carlos Queiroz. Nello stesso anno viene ingaggiato dal QPR come tecnico della prima squadra, in Championship. L'allora patron Flavio Briatore lo allontana però a campionato in corso. Nel 2009/10 diventa l'allenatore dello Swansea, raggiungendo il miglior piazzamento da 27 anni a quella parte, ovvero il settimo posto in Championship. Dallo Swansea al Leicester, ma dopo 1 sola vittoria in 9 partite le Foxes decidono di cambiare guida tecnica. I primi trofei da allenatore arrivano in Ungheria: alla guida del Videoton ottiene un secondo posto in classifica e la vittoria di due Supercoppe e una Coppa di Lega. Le dimissioni per motivi familiari nel gennaio 2013, sei mesi dopo torna ad allenare al Maccabi Tel Aviv: la sua esperienza si conclude alla fine della stagione con un buon percorso in Europa League e soprattutto con la vittoria del campionato, il secondo di fila per il club gialloblu. Risolto il contratto con il Maccabi Tel Aviv, gli si spalancano le porte del Basilea: altra vittoria del campionato per Paulo Sousa e finale di Coppa Svizzera, persa contro il Sion.