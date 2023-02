Salernitana, è ufficiale: esonerato Nicola

La Salernitana ha deciso: si cambia. Il club granata ha esonerato Davide Nicola . Dopo l'incertezza delle scorse settimane, con la decisione però di proseguire comunque col tecnico, alla fine i risultati hanno portato il club a separarsi definitivamente. Fatale la sconfitta contro l' Hellas Verona maturata nell'ultimo turno: al Bentegodi decisiva la rete di Ngonge . Lo stesso Nicola, alla vigilia del match aveva sottolineato come fosse consapevole di giocarsi tanto, insieme alla squadra, nella gara contro i gialloblu, ma non è bastato. Al suo posto arriva Paulo Sousa .

Salernita-Nicola, è finita

La Salernitana ha ufficializzato l'esonero dell'allenatore piemontese con un comunicato ufficiale: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Davide Nicola. Nel ringraziarlo per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera". Subito dopo il suo addio, la nota del club che ha comunicato l'arrivo di Paulo Sousa come tecnico.

La classifica

Attualmente la Salernitana si trova a 21 punti, solo a +4 sulla zona retrocessione, dove al terzultimo posto c'è proprio l'Hellas Verona, che ha dunque accorciato il suo distacco e spera ancora nella salvezza. Tra i granata e i gialloblu lo Spezia a 19 punti, reduce dal pirotecnico 2-2 contro l'Empoli. Decisamente più delicate le situazioni di Cremonese e Sampdoria, rispettivamente ultima a 8 punti e penultima a 11.