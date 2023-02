Salernitana, Sousa: "Ai tifosi chiedo di aiutarci. Il Monza non è la Lazio"

A tre giorni dal suo arrivo a Salerno, Paulo Sousa ha trovato la prima sconfitta della sua gestione. La Salernitana è caduta in casa contro la Lazio con la doppietta di Immobile . I campani hanno disputato un ottimo primo tempo, sia per atteggiamento e sia per aver chiuso gli spazi ai biancocelesti. Al triplice fischio bella l'immagine della squadra a cerchio con l'allenatore a parlare ai suoi ragazzi. Al termine della partita Sousa ha poi parlato e analizzato la prova della sua squadra.

Salernitana-Lazio, le parole di Sousa

Paulo Sousa ha analizzato la prova dei suoi: "Mi sembra evidente che manca qualcosa dal punto di vista mentale. Abbiamo iniziato la partita bene, contro un avversario fortissimo. Sarri sta lavorando da due anni con lo stesso gruppo. L'atteggiamento nei primi 45 minuti mi è piaciuto, a tratti ho visto qualcosa di ciò che avevo chiesto. La priorità è lavorare nel possesso palla nella metà campo avversaria. A parte il campo, oggi ho visto che i tifosi, nei 90 minuti, ci hanno spinto e sono stati straordinari. Meno nel riscaldamento. Noi abbiamo bisogno di loro. Gli chiedo aiuto. I giocatori sono questi. Sono il primo a cui non piacciono i comportamenti sbagliati. Voglio gente che corra, che lotti con e senza palla. La gente va rappresentata meglio. Secondo me abbiamo una rosa sufficiente per salvarci e per esprimere un buon calcio, per fare gol. Occorre che ci siano vicini per superare i nostri limiti".

La mente è già rivolta alla prossima sfida: "Non siamo pronti per fare 90 minuti con continuità ed esplosivitàe e nel calcio di oggi e in Serie A, se non sei pronto ti puniscono alla prima occasione. Non ce lo possiamo permettere. Dobbiamo lavorare in modo specifico toccando le corde giuste e sapendo che la negatività non può essere cancellata in meno di una settimana. Il Monza gioca bene, si muove tanto, ma non è la Lazio".