Sampdoria-Salernitana, Sousa: "Serve più coraggio. Piatek? Troppa leggerezza"

Poche emozioni, zero gol e solo un punto per la Salernitana . Secondo risultato utile di fila dopo la netta vittoria contro il Monza. Non si muove la classifica nella zona retrocessione, dopo lo 0-0 anche nel match tra Spezia ed Hellas Verona . Paulo Sousa ha analizzato la partita in conferenza stampa.

Sampdoria-Salernitana, le dichiarazioni di Paulo Sousa

"Siamo entrati bene in campo, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perché la Sampdoria è una squadra che combatte con molta energia, noi siamo stati bravi nei duelli difensivi ma abbiamo perso quelli offensivi" - ha spiegato Paulo Sousa. Poi ha proseguito: "Nella ripresa ho cercato di avere più controllo del gioco ma sapevamo che avremmo vissuto momenti di difficoltà, soprattutto nel palleggio perché loro pressavano molto. Dobbiamo avere un'identità chiara, non dobbiamo abbassarci troppo facendo girare il pallone all'avversario. Abbiamo bisogno di alzare il livello di intensità e recuperare gli infortunati perché possono aiutarci tanto. In alcuni momenti sappiamo che soffriremo, ma dobbiamo essere più coraggiosi. Stiamo lavorando per alzare il nostro livello, dobbiamo cercare di fare male ai nostri avversari creando opportunità per fare gol. Solo così si vincono le partite. Dobbiamo ancora migliorare nell'uscita dalla pressione". Poi su Piatek: "Lui è un giocatore che ci dà profondità, che è forte di testa. Deve sbloccarsi con il gol e non può avere momenti di leggerezza, come è successo oggi".