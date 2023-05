Dia meglio di Haaland: gol al Napoli, la statistica incredibile

Ma non solo. Oltre a essere il secondo calciatore ad aver superato la doppia cifra realizzativa in massima serie con i granata; oltre ad aver eguagliato il record dell’ex attaccante della Juve , il gioiello della nazionale senegalese è primo in una speciale classifica che viene fuori dall'analisi dei principali 5 campionati europei (Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1 e Bundelsiva). Dia precede addirittura Erling Haaland nella classifica del rapporto gol/tiri .

Classifica rapporto gol/tiri: come viene stilata e chi è preceduto da Dia

La graduatoria viene stilata Laboratorio Calcistico, pagina Instagram specializzata in statistiche, considerando i giocatori con almeno 40 tiri effettuati, senza tenere conto dei calci di rigore. Ebbenem Dia è primo in Italia e nei maggiori campionati continentali dall’alto del suo 28,6 per cento di conclusioni andate a segno. Primo davanti alla macchina da gol del Manchester City (27,3 per cento) a Callum Wilson del Coventry (23,7 per cento), a Thijs Dallinga del Tolosa e Habib Diallo dello Strasburgo (22,5 per cento). Un dato significativo per evidenziare ulteriormente il potenziale del talento della Salernitana, che ha rovinato la festa al Napoli.