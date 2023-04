Napoli, 1-1 con la Salernitana: Dia rimanda la festa scudetto

Festa scudetto rimandata per il Napoli , che non va oltre l'1-1 casalingo contro la Salernitana e deve aspettare qualche altro giorno per festeggiare uno scudetto ormai vicinissimo. Manca ancora la matematica, che potrebbe arrivare nel turno infrasettimanale, con la formazione di Spalletti impegnata sul campo dell'Udinese. Il Napoli, dopo il primo tempo terminato senza reti, passa in vantaggio con il colpo di testa vincente di Olivera su calcio d'angolo battuto da Raspadori al 62' minuto di gioco ma all'84' Dia trova una rete fantastica e ammutolisce lo stadio Maradona con il gol dell'1-1. Festa scudetto quindi rimandata, Napoli e i suoi tifosi devono attendere ancora.

Cremonese-Verona 1-1

La Cremonese pareggia 1-1 contro il Verona in uno scontro importante per la lotta alla salvezza. La squadra guidata da Ballardini ha sbloccato subito l'incontro con la rete di Okereke al 9' minuto di gioco ma nella ripresa è rimasta in dieci per l'espulsione di Quagliata. Al 75' il pareggio dell'Hellas con Verdi. Con questo pari, la Cremonese è ora penultima con 20 punti mentre il Verona è in terzultima posizione a quota 27.

Sassuolo-Empoli 2-1

A Reggio Emilia il Sassuolo batte 2-1 l'Empoli grazie alla doppietta di Berardi. Sono gli ospiti a portarsi avanti con la rete di Cambiaghi all'11' minuto di gioco e chiudere il primo tempo in vantaggio 1-0. Nella ripresa i neroverdi, nonostante l'inferiorità numerica per il cartellino rosso rimediato da Pinamonti, trovano prima il pari con la rete di Berardi all'83' e poi, sempre con Berardi, la rete della vittoria su calcio di rigore nei minuti di recupero. Il Sassuolo sale al decimo posto a quota 43 punti mentre l'Empoli rimedia la terza sconfitta di fila.