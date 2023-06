Mazzocchi, Salernitana e ora l'Italia tra addio social e calciomercato

Corsa, personalità e tanta voglia di scalare le montagne: il calcio di Mazzocchi è quello di un ragazzo che ha saputo superare le difficoltà. Dalla Serie D alla Serie A, fino alla chiamata di Mancini in Nazionale. Non è mai troppo tardi per vivere un sogno. L'esterno della Salernitana lo ha realizzato. Arrivato in città a gennaio del 2022 si è preso subito la piazza e in questa stagione ha indossato più volte anche la fascia di capitano. Con Davide Nicola ha contribuito al miracolo salvezza e in questo nuovo campionato si è consacrato e ha ricevuto la fiducia anche di Paulo Sousa. Il giocatore ha scritto anche un messaggio per i tifosi della Salernitana, che ha il sapore di addio: "Sono arrivato a Salerno con tanta ambizione e determinazione ma anche con tanta inesperienza. Grazie a voi ho raggiunto traguardi importanti , ho imparato ad ascoltare e ragionare. Ho capito cosa significa lottare assieme per una causa e che se vuoi raggiungere qualcosa di straordinario devi metterti in prima linea . Tutto questo mi ha responsabilizzato perché quando hai la fiducia sai che non puoi sbagliare .Grazie a voi ho potuto trasmettere il mio credo; non sempre le cose sono state rose e fiori, ma essere squadra non significa solamente allenarsi assieme, ma soprattutto rispettarsi e avere fiducia l’uno con l’altro. Mi avete dato tanto e spero anche io nel mio piccolo di essere riuscito a lasciarvi qualcosa. Grazie Salerno siete un popolo straordinario sempre".