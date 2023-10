Salernitana, Sousa: “Solo una cosa può cambiare questo momento”

Monza-Salernitana, le dichiarazioni di Paulo Sousa

Queste le dichiarazioni dell’allenatore nel post partita ai microfoni di Dazn: "Abbiamo avuto molte difficoltà. Non abbiamo controllato bene le distanze, siamo stati lunghi. Loro sono stati in grado di rompere qualsiasi linea di pressione. Nel secondo tempo abbiamo provato a cambiare qualcosa tatticamente. Siamo stati in partita fino al rigore. Cosa mi preoccupa? I risultati. Questa squadra ha bisogno di fiducia e una vittoria cambierebbe tutto. I ragazzi lavorano bene in settimana, ma le cose non stanno andando bene. Dobbiamo continuare a spingere. Se sento la fiducia del gruppo? I miei giocatori sono pieni di ambizione e hanno voglia di migliorare. Sensazioni sul futuro? La dirigenza non mi ha detto nulla oggi. Sono molto sereno e sono consapevole dell’onestà del mio lavoro. La preoccupazione c’è, fa parte del calcio".