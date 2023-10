Inzaghi: "Dia felice alla Salernitana", poi il retroscena su Ranieri

Partita al cardiopalma all'Arechi tra Salernitana e Cagliari . Esordio sulla panchina granata per Filippo Inzaghi , che trova un pareggio alla prima a Salerno. Match divertente e con tanti colpi di scena: i sardi si portano in vantaggio due volte, ma i campani rispondo con la doppietta di Dia che consente loro di muovere la classifica. Nel post gara, ai microfoni di Dazn, Inzaghi ha parlato della situazione della squadra, dei gol del proprio centravanti, ma ha anche svelato cosa ha detto a Claudio Ranieri prima dell'inizio della partita.

Inzaghi dopo Salernitana-Cagliari

Queste le parole di Inzaghi: "Non è stata una partita per cuori deboli. Mi porto a casa la reazione, il carattere. Abbiamo fatto un buon primo tempo, dovevamo andare in vantaggio. Nella ripresa il Cagliari è cresciuto, la nostra squadra vive un momento di fragilità, e se vai in svantaggio due volte ne esci indenne solo se hai grande carattere. E anzi, nel finale avremmo potuto anche vincerla. Mi porto a casa questo: il carattere. Dovremo migliorare nel gioco, ma è una squadra che viene anche da tante battute d’arresto e non era facile. Vogliamo dare una soddisfazione a presidente e tifosi, ma siamo riusciti a reagire in una situazione che avremmo ammazzato chiunque. Con questo carattere spero ci tireremo fuori da questo momento". Inzaghi ha parlato anche di Dia e di cosa ha detto a Ranieri nel pre gara...