Ochoa, infortunio col Messico e guaio per la Salernitana. Il comunicato

Dal Messico sono arrivate brutte notizie per Inzaghi e la Salernitana. Nel match contro l'Honduras, perso dai messicani per 2 a 0 nella gara valida per la Concacaf Nations League, si è infortunato Guillermo Ochoa. L'estremo difensore è stato costretto al cambio al 22esimo della prima frazione, lasciando il campo dolorante a una spalla. Un problema non di poco conto come comunicato anche dallo staff medico della nazionale.