Salernitana, infortunio Dia: salta la Coppa d'Africa e due volte la Juve

Boulaye Dia non potrà aiutare il suo Senegal nel mantenere il titolo della Coppa d'Africa e nemmeno la Salernitana nella lotta per la salvezza. L'attaccante infatti ha accusato un guaio muscolare durante la sfida contro il Milan e ha dovuto lasciare il campo anzitempo. Il centravanto senegalese si è sottoposto ad esami strumentali dopo le festività natalizie e la notizia non è stata delle migliori e lo costringerà a saltare tutte le gare da qui a fine gennaio.