Milan: "Andava espulso Gatti, non Maggiore". Marelli lo smentisce in diretta

Sconfitta all'ultimo respiro per la Salernitana : i granata cadono all'Arechi contro la Juventus . Dopo il vantaggio iniziale segnato da Maggiore , i campani vengono rimontati dalle reti di Iling-Junior prima e Vlahovic poi. Un ko arrivato in pieno recupero, al termine di una prestazione solida ma condizionata nella ripresa dall'espulsione per doppio giallo proprio di Maggiore. Ma al termine della sfida il club granata lamenta un arbitraggio "penalizzante", a detta dell'amministratore delegato Maurizio Milan.

Salernitana-Juve, proteste granata

Così ai microfoni di Dazn l'ad dei granata: "Siamo soddisfatti per quanto fatto dalla squadra oggi. Mister Inzaghi rappresenta lo spirito della società, uno spirito arrabbiato per alcuni episodi molto dubbi. Mi riferisco all'espulsione di Maggiore, prima della quale c'era fallo su Simy. Mi riferisco all'episodio, per noi eclatante, di Gatti, che era da espulsione. Ci riteniamo molto penalizzati, e devo dire anche il pubblico mortificato. Questo non toglie nulla alla Juve, alla quale vanno i complimenti, ma già da domani mattina chiederemo chiarimenti ai tavoli giusto".