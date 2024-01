Balotelli alla Salernitana? Sabatini prepara il grosso colpo di teatro

Super Mario prepara il ritorno in Italia ? Stando agli ultimi rumor di mercato, l'attaccante dell' Adana Demirspor avrebbe sondato il terreno per un eventuale trasferimento in un club di Serie A . Nello specifico, Balotelli - che sta recuperando dall'operazione al ginocchio di novembre 2023 - si sarebbe offerto alla Salernitana di Pippo Inzaghi . Il club campano sarebbe inoltre l'unico a dirsi disposto a valutare un possibile ingaggio.

Le altre possibili destinazioni

L'entourage del giocatore sarebbe a lavoro in queste settimane per riportarlo in Serie A, dove manca dal 2020 quando collezionò 19 presenze con la maglia del Brescia. Oltre alla Salernitana infatti, sarebbero stati contattati anche altre squadre come Empoli e Udinese. Tuttavia, l'unico dirigente sportivo a proporre un contratto all'ex attaccante della Nazionale sarebbe Walter Sabatini. Contratto che avrebbe una durata di 6 mesi e prevederebbe una cifra inferiore a quella percepita Balotelli dall'Adana Demirspor. Che sia il colpo di scena finale del mercato granata?