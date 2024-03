Salernitana, Liverani rischia l'esonero: l'ad Milan duro dopo il ko col Lecce

Salernitana-Lecce, le parole dell'ad Milan

Maurizio Milan si è presentato davanti alle Tv e ha spiegato la motivazione: "Insieme al presidente Iervolino abbiamo deciso come Salernitana di non far più parlare i nostri tesserati nelle prossime settimane. C'è grande delusione e faremo delle riflessioni sul futuro con valutazioni minuziose e precise per quanto successo". E su Liverani: "Faremo riflessioni anche su di lui e il fatto che non sia qui a parlare è già una risposta per voi". A chiudere sul momento: "Ennessima sconfitta pesante della stagione. C'è grande rammarico, soprattutto per i nostri tifosi che ci hanno sempre sostenuto. Con il mercato di gennaio pensavamo di aver rivitalizzato la squadra ma così non è stato. La mia presenza qui è un segnale forte perché parleremo soltanto tramite i nostri canali ufficiali. Sulla squadra c'è poco da dire al momento, si è vista una rosa molto sfilacciata".