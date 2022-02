Sampdoria, per Giovinco allenamento personalizzato

GENOVA - Seduta pomeridiana per la Sampdoria, in vista della gara interna di sabato alle 15 con l'Empoli. Il tecnico Giampaolo e il suo staff hanno diviso la squadra in due gruppi: per entrambi forza in palestra, video-analisi e trasformazione sul campo 2 del “Mugnaini” con partitelle tattiche con una formazione mista Primavera-U18. Relativamente ai singoli, Askildsen è alle prese con il proprio programma di recupero agonistico; lavori personalizzati di preparazione per Giovinco. Damsgaard continua la tabella di marcia verso il rientro. Convalescente dopo l’intervento chirurgico al ginocchio sinistro Manolo Gabbiadini. Per domani è in programma una seduta mattutina.