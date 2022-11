Cessione Sampdoria, Al Thani: "Vogliamo completare l'acquisto del club prima possibile"

GENOVA - Lo sceicco Khaled Al Thani ha ribadito in una lettera l'interessamento per l'acquisizione della Sampdoria. Attraverso i propri uomini di fiducia in Europa, lo sceicco ha inoltrato un comunicato con il quale spiega che tutti i soggetti sono al lavoro e si ringrazia per la collaborazione il trustee Gianluca Vidal che sta seguendo la trattativa: "Continuiamo a lavorare con le parti interessate per finalizzare l'acquisizione del club prima possibile". Dunque, un nuovo capitolo in questa vicenda in cui si aspetta però ancora un passaggio-chiave: il bonifico dei 40 milioni che, di fatto, sarebbe il tassello chiave per la conclusione positiva del passaggio di consegne.