GENOVA - Nella giornata odierna, ultimo allenamento in Turchia per la Sampdoria di Dejan Stankovic. Iblucerchiati hanno svolto una seduta incentrata soprattutto su esercitazioni tattiche e calci piazzati in vista del test di domani, venerdì, con i kazaki del Kaysar. Piscina per Gabbiadini e Vieira; riposo per Valerio Verre, ancora influenzato. Torna in Inghilterra con un giorno di anticipo invece Harry Winks, essendo ancora esentato dalla partita.