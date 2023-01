Sampdoria e fondo Merlyn: non è ancora finita

GENOVA - Il fondo Merlyn Partners risponde all’allarme lanciato dal cda della Sampdoria sul futuro del club. Il gruppo del finanziere Alessandro Barnaba - proprietario del Lille - ricorda di aver presentato «un piano industriale e finanziario che non è stato purtroppo preso in considerazione» e sottolinea «la totale mancanza da parte dell’attuale proprietà di un reale interesse a valutare soluzioni ideate al solo salvataggio e rilancio della Sampdoria». La proposta di ingresso nel club da parte di Merlyn (rigettata da Ferrero) si è basata «non solo sull’aumento di capitale che Merlyn era pronta a sottoscrivere ma anche sulle sinergie col Lille per rafforzare la squadra. Non sussistono più i tempi tecnici per poterla implementare. Merlyn continuerà a seguire l’evoluzione della situazione ribadendo che, qualora si presentassero le condizioni per realizzare un progetto per il rilancio della Sampdoria, ci faremo trovare pronti con un nuovo piano che avrà tempi, obiettivi e modalità totalmente differenti».