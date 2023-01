Atalanta-Sampdoria, Stankovic: "A testa alta contro la squadra più in forma"

La crisi nera della Sampdoria continua. I blucerchiati cadono anche contro l’ Atalanta di Gasperini : adesso le sconfitte consecutive in campionato salgono a quattro e la squadra di Stankovic si ritrova al penultimo posto in classifica con 9 punti, 3 in meno del Verona che deve ancora scendere in campo contro l’ Udinese . Al termine della gara l'allenatore dei blucerchiati ha dichiarato: “Abbiamo tenuto bene il campo fino al primo gol. Qualche episodio nella partita poteva andare in maniera diversa, siamo stati coraggiosi e abbiamo giocato a testa alta contro la squadra più in forma del campionato insieme al Napoli ".

Stankovic: "Portiamo a casa spirito e fiducia"

Sulla situazione della Sampdoria, Stankovic ha dichiarato: "I ragazzi hanno dato il 120% ma in questo momento non basta. A me dispiace per i ragazzi, quando non segniamo facendo una buona prestazione sono triste per loro. Io credo nel lavoro, quando si perde bisogna imparare qualcosa, noi portiamo a casa spirito e fiducia. Si va avanti e non si molla". Il tecnico blucerchiato ha poi concluso: "Le ultime sono state prestazioni in cui gli episodi ci sono andati a sfavore: contro l'Empoli ci è stato annullato un gol regolare. Puoi dormire tranquillo quando dentro di te sai che hai dato tutto, bisogna alzare la testa e continuare a lavorare fino a quando un'occasione andrà a nostro favore".