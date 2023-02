Aurah Ruiz, la Samp si fa sexy con Jesé: una storia di tradimenti, rotture e matrimonio

Jesé Rodriguez e Aurah Ruiz, rapporto travagliato

I due si sono felicemente sposati a dicembre 2022, ma il loro rapporto, sempre stato travagliato, era arrivato fino alla separazione. Le continue liti (anche social) per tradimenti e gelosie sono addirittura "finite in tv" nel 2018: come riportato del programma tv "Cazamariposas", infatti, Jesé avrebbe speso ben 5mila euro per far eliminare l'attuale moglie dalla versione spagnola del Grande Fratello Vip. Ciò in risposta alle accuse di Aurah, che lamentava di essere trascurata. In effetti poi la Ruiz è stata eliminata dal reality show, chissà se per l'esborso del calciatore appena sbarcato in Serie A.