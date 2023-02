Sampdoria, arriva un nuovo rinforzo in difesa: ufficiale Oikonomu

Sampdoria, Oikonomu è ufficiale

Questo il comunicato con cui la Sampdoria ha ufficializzato l'acquisto del difensore: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marios Oikonomou (nato a Ioannina, Grecia, il 6 ottobre 1992)". Arriva alla Doria con l'intento di sostituire Omar Colley, partito verso il campionato turco e precisamente al Besiktas dopo la conclusione del calciomercato invernale in Italia. Oikonomu ha già avuto diverse esperienze nel campionato nostrano: il primo club italiano in cui ha militato è stato il Cagliari, che lo acquistò nel 2013 per circa 500.000 euro dal PAS Giannina. Dal rossoblu dei sardi a quello del Bologna: dopo un anno il trasferimento in Emilia per il poco spazio trovato al Cagliari. Nella stagione 2017/18 veste le maglie di Spal e Bari, prima di tornare in patria all'AEK Atene. Poi l'esperienza al Copenaghen, prima di far ritorno in Italia alla Samp: Oikonomu potrebbe quindi essere subito pronto per la sfida di domenica contro il Bologna, sua ex squadra.