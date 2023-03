Sampdoria, stagione finita per Audero: deve operarsi alla spalla

Nel momento più delicato della stagione, con i risultati delle partite che diventano cruciali e i verdetti imminenti, arriva una notizia tutt'altro che positiva per la Sampdoria. Se si attendono novità importanti sul futuro societario come annunciato da Lanna, sul campo questo è un periodo altrettanto cruciale per i blucerchiati, che dopo 26 giornate si trovano all'ultimo posto in classifica. Come se non bastasse, Stankovic & Co. perdono Emil Audero per infortunio. Il portiere non sarà assente solo nell'imminente match contro il Verona, poiché sarà sottoposto ad un intervento chirurgico alla spalla che lo costringerà fuori per il resto della stagione.