Samp-Verona, conferenza Stankovic: Audero, Turk e gli episodi con la Juve

La Sampdoria prova a uscire dal tunnel. I blucerchiati sono attualmente ultimi in classifica con 12 punti al pari della Cremonese : la zona salvezza è distante 12 punti, ma le giornate da disputare sono ancora 12 quindi nulla è perduto. La ricerca della permanenza in Serie A dovrà però continuare senza Emil Audero , che dovrà sottoporsi ad un intervento alla spalla e la cui stagione è finita anzitempo.

Le parole di Stankovic

Alla vigilia dello scontro salvezza contro l'Hellas Verona, queste le parole del tecnico della Samp, Dejan Stankovic: "Dobbiamo guardare al nostro percorso e migliorare, soprattutto nell'atteggiamento. Il Verona è una squadra compatta e che sta facendo bene in questo periodo. Successo? Lo dobbiamo ai nostri tifosi ai quali do un 10 e lode per come ci hanno sostenuto fino a qui. Contro la Juve ci hanno penalizzato gli episodi. Ma non voglio perdere energie per cose che non posso cambiare e ora pensiamo solo a noi".

Poi le parole sui singoli: "Cuisance e Murillo sono recuperati e si sono allenati con il gruppo. Il resto della squadra ha lavorato bene e devo fare i complimenti anche al mio staff. Audero? E' la più brutta notizia che potessimo avere. Mi dispiace per lui perché è un ragazzo d'oro. Confido molto in Turk. Lo abbiamo preso come secondo e non ho dubbi su di lui. Non giocava da 4/5 mesi, sono sicuro migliorerà".