Sampdoria-Cremonese, Stankovic: "Resto qui, se vado in B scade il contratto"

Sampdoria-Cremonese, le parole di Stankovic

Dejan Stankovic ha analizzato la sfida contro la Cremonese: “Delusione forte, un grande dispiacere per i nostri tifosi. Non immaginavo un finale così,nel primo tempo abbiamo creato abbastanza per andare in vantaggio. Poi sono arrivati i soliti 10 minuti finali: i ragazzi hanno dato tutto, questa sconfitta non ci voleva. Dovevamo chiuderla prima. Il pareggio a noi non cambiava tanto, ci serviva la vittoria e l’avevamo preparata bene. Dobbiamo fare meglio, sono dei dettagli". L'allenatore è stato abbastanza chiaro sul futuro: "Io lotterò fino alla fine. Io sto e starò qui. Non cambio opinione. Sto fino alla fine, anche se crolla il mondo. Se vado in B mi scade il contratto. Se rimango in A si attiva la clausola. Non ho altre idee e pensieri, voglio stare qua insieme ai tifosi e ai ragazzi. Se rimarrei anche in B? Dipende se me lo merito, le valutazioni le fannoa nche gli altri. Io sto anche col mondo che mi crolla addosso. roverò le parole giuste, abbiamo l’obbligo di essere una squadra fino alla fine. Chi pensa diversamente può arrendersi, ma so che tutti vogliono lottare fino alla fine. È una botta forte, ma si deve andare avanti. I ragazzi non mi deluderanno, daranno tutto. È il nostro dovere nei confronti di questi colori”.