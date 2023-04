Sansone-Orsolini, Atalanta ko col Bologna. La Cremonese batte la Samp al 95'

BERGAMO - L'Atalanta spreca una buona occasione per agganciare l'Inter al quarto posto: a Bergamo vince il Bologna 2-0 grazie alle reti di Sansone e Orsolini, entrambe arrivate nel secondo tempo. Nona sconfitta in campionato per la compagine orobica, la quinta maturata tra le mura amiche: sognano invece i felsinei, a -5 proprio dall'Atalanta e dalla zona europea. Per un match bloccato e con pochi spazi Gasperini si è affidato al 3-4-1-2: sostituito all'ultimo minuto Ruggeri - out a causa di un risentimento muscolare al flessore sinistro nella rifinitura -, al posto dell'esterno azzurro spazio a Maehle con Lookman e Hojlund in attacco. Falso nueve per i rossoblù con Sansone supportato da Soriano, Ferguson e Barrow. Il primo tempo è scivolato via tra qualche sbavatura di troppo e poche occasioni: se da parte rossoblù ci ha provato più volte l'ex Barrow - due le conclusioni imprecise -, i padroni di casa hanno masticato amaro sulla doppia occasione non sfruttata da Hojlund, stoppato in entrambe le giocate da Skorupski.