Sampdoria in Serie B, Stankovic: “Giorno duro da digerire”

La Sampdoria retrocede il Serie B . L’ennesimo ko rimediato contro l’ Udinese ha condannato i blucerchiati di Stankovic , sconfitti 0-2 dalla squadra di Sottil che alla Dacia Arena si è imposta grazie alle reti di Pereyra e Masina . Il tecnico della Samp ha dichiarato: "Provo un dispiacere e una tristezza enormi per la retrocessione. Stiamo tutti male ma abbiamo dato tutto. So che ogni doriano questo giorno non lo vuole accettare. Ma abbiamo lottato con dignità, in campo noi e in tribuna loro che ci sono sempre stati vicino, nei momenti duri e difficili eravamo insieme e questa società merita di più perché è bella da fuori e da dentro".

Sampdoria in Serie B, Stankovic: "Non ho parole"

Stankovic ha poi dichiarato: "Personalmente mi auguro che questa situazione si risolva in meglio. Sul futuro sono altri che devono rispondere. Ora sono dispiaciuto e deluso, è stato un periodo difficile, non ho parole perché mi dispiace tanto. Non so cosa farò domani, dopodomani. Non riesco a pensare al domani". "Quagliarella? Il suo gioco ed i suoi movimenti sono da insegnare. Come professionista è uno che ha lavorato sempre bene. Qualche infortunio l'ha avuto, ma è sempre un professionista doc", ha chiuso Stankovic.