Stankovic commosso dopo Sampdoria-Empoli: cosa è successo in diretta tv

Stankovic dopo l'1-1 tra Sampdoria ed Empoli

Al termine della sfida Stankovic si è presentato davanti ai microfoni ricevendo i complimenti di Corrado Tedeschi, grande tifoso blucerchiato, per la dignità mostrata. Parole importanti che hanno emozionato l'ex Lazio e Inter che, con gli occhi lucidi, si è allontanato per qualche secondo prima di tornare davanti alle telecamere: "Questa partita e questo finale sono l'emblema dell'intera stagione, in cui abbiamo pagato ogni minimo errore. Abbiamo affrontato in modo giusto l'Empoli, con rischi calcolati, era tutto sotto controllo. I ragazzi hanno dato tutto, sanno per quale club giocano e devono rispettare sé stessi, i compagni, il club. E oggi l'hanno fatto. È incredibile, non ho più le parole perché questa vittoria ci avrebbe dato almeno una settimana di pace".