Sakic post Sampdoria-Sassuolo: "Dato tutto, dispiaciuti per la B"

GENOVA - La Sampdoria saluta i suoi tifosi pareggiando per 2-2 contro il Sassuolo in una serata resa ancor più emozionante dal gol di Fabio Quagliarella alla sua ultima partita casalinga in Serie A. Nella conferenza stampa post-partita ha parlato il vice di Dejan Stankovic, Nenad Sakic , che ha trascorso quasi tutto il match in piedi a differenza dell'ex Inter: "È una cosa che è successa. Soffre tanto e ha preferito rimanere seduto in panchina. Era importante concludere questa difficilissima stagione con un risultato positivo, anche se non è una vittoria".

Sampdoria, Sakic su Quagliarella

"Sono contento per lui perché ha fatto benissimo nelle ultime partite, ha fatto gol e prestazioni buone. Le scelte sono del mister e parliamo della partita piuttosto che di cose individuali"

Sampdoria, Sakic ed il bilancio della stagione

"Sicuramente questa stagione non è andata come pensavamo e siamo molto delusi di questo. Noi, dallo staff ai ragazzi, abbiamo dato tutto. Poi sul campo non abbiamo risposto a volte come volevamo ma ci sono anche le altre squadre che sono più forti di noi. Quello che voglio dire è un grandissimo applauso al pubblico. Fra giocatore e allenatore, sono stato qua dieci anni e questo pubblico è meraviglioso. Non è scontato che tu stai retrocedendo e loro domenica dopo domenica sono sempre al tuo fianco e sempre di più. Speriamo che la società risolva il problema e la Sampdoria continui. Ci sono state tante difficoltà. È difficile lavorare sereni ma tutti noi abbiamo veramente messo il cuore, abbiamo fatto tutto il possibile per cercare di non retrocedere. Però è andata diversamente e siamo tutti dispiaciuti"