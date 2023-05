Samp, ore decisive per la cessione: le parole di Lanna

Sono giorni difficili in casa Sampdoria , ma a rassicurare i tifosi ci ha pensato il presidente Marco Lanna : "Stiamo lavorando per mettere d'accordo le parti". Dopo la retrocessione in Serie B, la società sta cercando di evitare il fallimento e al momento la situazione è in fase di stallo. Il club ha accettato la proposta di Radrizzani-Manfredi e del loro gruppo intenzionato ad acquisire la Sampdoria , ma il tutto è stato bloccato dall'ex Presidente Massimo Ferrero . La cifra messa sul piatto da Gestio Capital e Aser Ventures nell'accordo preliminare è stata ritenuta bassa dalla vecchia proprietà.

Sampdoria, Lanna, Radrizzani e l'Assemblea

Marco Lanna sta lavorando per trovare un punto d'incontro tra l'offerta di Radrizzani e la richiesta di Ferrero di 33 milioni a garanzia di due procedure concordatarie. Oggi, martedì 30 maggio, è prevista per le ore 13:30 la nuova Assemblea degli azionisti per capire quale sarà il futuro della società Sampdoria. Una scadenza importante in termini di pagamenti siccome il club dovrà liquidare tre mesi di stipendi a staff e calciatori per non incappare in una penalizzazione in vista della prossima stagione. C'è tanto fermento attorno alla vicenda deli blucerchiati e non mancheranno fuori dalla sede di Corte Lambruschini i supporters doriani, presenti già in tantissimi nei giorni scorsi durante l'altra Assemblea, per provare ad avere notizie rassicuranti sul futuro della loro squadra.