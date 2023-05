Nuova Sampdoria, Mancini pensa subito a Vialli: la dedica sui social

Nella serata di ieri è arrivata la fumata bianca per il passaggio di proprietà della Sampdoria, che passa ad Andrea Radrizzani, presidente anche del Leeds United in Inghilterra. Lo ha annunciato proprio Massimo Ferrero a Telenord. Dopo un'annata davvero complicata, caratterizzata anche dalla retrocessione in Serie B, la Samp cambia proprietà e ora può pensare a programmare il futuro.