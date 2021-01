Sassuolo, De Zerbi: "La Juve mi piace. E' un torneo equilibrato"

TORINO - La Juve ha la meglio sul Sassuolo di De Zerbi , all'Allianz Stadium finisce 3-1. Questo il commento post partita del tecnico neroverde a Sky Sport: "Arrivati a un certo momento volevo vincere il match, avevo visto che c'erano i presupposti ma dovevamo essere più cattivi . I bianconeri ti possono punire da un secondo all'altro". Quello che è certo è che la Serie A non era così avvincente da anni: "Questo è un torneo equilibrato , si può perdere contro la capolista o contro l'ultima in classifica". De Zerbi indica anche la sua favorita per lo scudetto : "Chi mi convince di più è il Milan , ma la Juve mi piace, ha espresso 3-4 gare di grande calcio e non era facile con un tecnico nuovo e senza aver svolto la preparazione".

I neroverdi hanno fatto una partita gagliarda, pur gravata dall'espulsione di Obiang: "La prestazione non ci deve più bastare". Sugli errori in occasione di un gol bianconero: "Marchiamo a zona ed il primo uomo deve prendere posizione sul primo palo, l'avrebbe intercettata Chiriches quella palla di Frabotta e probabilmente per la stanchezza non ci è arrivato". Il campionato resta lungo: "I valori non sono ancora emersi nella loro totalità". De Zerbi conclude parlando del suo futuro: "Il mio ciclo non si è chiuso: non so se le nostre strade si divideranno, ma in rosa abbiamo tanti giocatori di qualità. Mi piacerebbe divertirmi come sto facendo, non ho l'ansia di andarmene via a tutti i costi. Il mio pensiero è quello di fare quello che amo, sono anche ambizioso".

JUVENTUS-SASSUOLO 3-1: NUMERI E STATISTICHE