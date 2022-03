Davanti a Mbappé e dietro a Benzema, Lewa e Salah: momento d'oro per Berardi!

SASSUOLO - Non solo il traguardo dei 100 gol in Serie A e la meritata convocazione con l'Italia in vista dei play-off di Qatar 2022 contro la Macedonia del Nord. Domenico Berardi sta vivendo una stagione da sogno. L'attaccante del Sassuolo è attualmente il quarto calciatore coinvolto in 25 o più reti per la propria squadra nei 5 maggiori campionati europei: il neroverde si trova infatti alla quarto posto, con 14 gol e 11 assist, precedendo Kylian Mbappé (15+10). Meglio di lui solamente Mohamed Salah (30, 20+10), Robert Lewandowski (32, 31+1) e, infine, alla prima posizione, Karim Benzema (33, 22+11). Lo riporta Opta.