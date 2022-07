Sassuolo-Sudtirol 2-0. Henrique-Alvarez firmano il successo emiliano

RACINES - Il Sassuolo batte il Sudtirol in amichevole per 2-0 con i gol di Matheus Henrique nel primo tempo e di Alvarez nella ripresa su rigore. Un bel successo quello dei neroverdi nel terzo test della stagione contro la neopromossa altoatesina, che disputerà per la prima volta nella sua storia il campionato di serie B.

La cronaca

All'11' Sassuolo vicino al vantaggio: palla di Berardi per Raspadori, che per un niente in scivolata, non arriva all'appuntamento col gol. Risponde il Sudtirol con Nicolussi Caviglia: gran botta dai 30 metri e palla che lambisce il palo. Al 25' i neroverdi passano: assist di Berardi per Raspadori che va al tiro, palla respinta corta da Poluzzi e tap-in vincente di Matheus Henrique. La prima frazione va in archivio sull'1-0. Nella ripresa, solita girandola di cambi da ambo le parti, con Raspadori che ci prova subito con un pallonetto che termina alto e con Defrel che va vicino al gol con un gran mancino rasoterra deviato in corner da Iacobucci. Proprio Iacobucci è prodigioso poco dopo su un tiro a giro di Raspadori. Al 18' il Sudtirol va vicino al pari: tiro-cross di Casiraghi, palla al centro per Odogwu che però sbaglia il tap-in vincente. A chiudere i conti un rigore di Alvarez al 38' della ripresa, dopo un fallo su Thorsvedt. Sassuolo-Sudtirol termina 2-0.

Così in campo

SASSUOLO (4-3-3): Consigli (69' Russo); Muldur (46' Toljan), Ayhan, Ferrari (46' Ruan Tressoldi), Kyriakopoulos (46' Rogerio); Frattesi (46' Harroui), Maxime Lopez (46' Thorstvedt), Matheus Henrique (60' Obiang); Berardi (46' Defrel), Raspadori (72' D'Andrea), Ceide (46' Agustin Alvarez). A disposizione: Vitale, Paz, Mercati, Marginean. Allenatore: Dionisi

SUDTIROL (4-3-3): Poluzzi (46' Iacobucci); De Col (72' Heinz), D'Orazio (72' Sinn), Curto (60' Vinetot), Pompetti (72' Sprocati), Zaro (72' Barison), Moscati (60' Belardinelli), Nicolussi Caviglia (46' Voltan), Mazzocchi (60' Fischnaller), Carretta (60' Odogwu), Rover (46' Casiraghi). A disposizione: Barison, Mayr. Allenatore: Zauli

MARCATORI: 25' pt Matheus Henrique, 38' st Alvarez su (rig)