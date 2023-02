Berardi ko, Dionisi fa chiarezza sull'infortunio: cos'è successo

Tutto in un tempo. Udinese e Sassuolo hanno pareggiato 2-2 alla Dacia Arena nella ventiduesima giornata di Serie A. Fischi per i padroni di casa, soddisfazione mista a preoccupazione per gli ospiti, che hanno dovuto rinunciare a capitan Berardi dal 12'. Sull'infortunio ha fatto il punto, a fine partita, Alessio Dionisi: "Berardi ha avuto un problema all'addutore. Ha avuto una sensazione di un certo tipo, dovrebbe essersi fermato in tempo ma valuteremo con gli esami del caso. Lui è il nostro top player, cambia non averlo. Rinuciare a Mimmo ha significato dare un vantaggio a un'Udinese e una difficoltà a noi. Bajrami ha giocato in un ruolo non suo, ma ha fatto comunque bene".