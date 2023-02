Sassuolo, Laurienté: "I miei dribbling? Ho un segreto. Vi dico dove devo migliorare"

Sassuolo, le parole di Laurienté

Il francese ha scomodato un paragone, quello con Del Piero: "Il tiro a giro sul secondo palo? In realtà non ho proprio una posizione preferita per calciare. Sono un destro che parte da sinistra, quindi il movimento a rientrare mi viene di frequente". Poi ha le idee chiare sul lavoro che deve fare per crescere: "Per migliorarmi dovrei diventare più incisivo, questo è lo step in più che devo fare. Voglio essere il più efficace possibile in tutte le partite o con gol o con assist. Poi devo migliorare la fase difensiva". L'ex Lorient ha raccontato anche la sua passione per il dribbling: "Sono sempre stato bravo a dribblare, nel mio ruolo è fondamentale. Io cerco di inquadrare la posizione del difensore e saltarlo in velocità. Ho questa dote quindi non devo fare tanti giochetti". Poi un elogio all'allenatore del Sassuolo: "Mi piace come lavora Dionisi, riesce a farmi trovare in campo in posizioni in cui posso fare l'uno contro uno e fare la differenza. Mi piace il nostro sistema di gioco: teniamo il possesso senza strafare. Vogliamo essere efficaci, avvicinandoci il più possibile all'area avversaria".