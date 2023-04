Verona-Sassuolo, conferenza Dionisi: Pinamonti, Juve, formazione e futuro

Verona-Sassuolo, le parole di Dionisi

Alessio Dionisi ha analizzato la prossima partita contro il Verona: "Sappiamo che non è facile e sarebbe un peccato non dare continuità. Per certi aspetti il difficile arriva adesso, dobbiamo raschiare nel badile delle motivazioni per rimanere attaccati al carro delle squadre che sono davanti a noi. Loro in casa hanno raccolto quasi tutti i punti fatti in stagione, non sarà facile affrontarli e dovremo stare attenti". Sulla formazione: "I dubbi sono più per le motivazioni, non escludo di cambiare qualcosa se qualcuno non dimostra anche oggi di voler giocare. Non escludo di stravolgere tutto se chi ha giocato sin qui non avrà le giuste motivazioni. Non ho mai parlato d'Europa da quando sono qui perché credo che non sia alla nostra portata a ora. Poi dobbiamo credere che possiamo scalare delle posizioni, ma un passo alla volta. Juve? Non è il momento di pensarci".

Futuro: "Io sono concentrato sul Verona, al futuro ci si può pensare ma i primi a doverne parlare credo debbano essere i dirigenti". Sui singoli: "Pinamonti? Le sue parole sono state strumentalizzate. Sta facendo discretamente, può fare meglio. Credo abbia margini importanti, se si convince lui, perché per me può fare decisamente meglio e se si confermerà e migliorerà è destinato ad altri palcoscenici.