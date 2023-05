Dionisi, conferenza Inter-Sassuolo: Rinnovo, Carnevali, Laurentié

Verso Inter-Sassuolo , parla Dionisi . L'allenatore dei neroverdi emiliani ha presentato la sfida valida per la trentacinquesima giornata di Serie A in programma domani sabato 13 maggio alle 20:45.

Dionisi spera che il Sassuolo si confermi un tabù per l'Inter a San Siro : "Il detto è 'non c'è due senza tre', ma sarà la quarta volta. Scherzi a parte, affrontiamo l'Inter in uno dei loro migliori momenti, non era così all'andata. Non è semplice giocare contro l'Inter adesso. Sappiamo che sarà molto difficile ma anche molto stimolante perché giochiamo contro una delle più forti del nostro campionato, semifinalista di Champions e questo la dice lunga sul loro valore. Siamo motivati, pur sapendo che partiamo sfavoriti".

Verso Inter-Sassuolo, Dionisi: "Partiamo sfavoriti ma siamo motivati"

Carnevali ha preannunciato il rinnovo di Dionisi: "So di avere la fiducia, l'hanno dimostrato quando avevamo tante difficoltà oggettive, ne va dato merito alla società, allo staff, ai ragazzi e all'ambiente. Apprezzo le parole che ha detto".

Le condizioni di Laurienté: "Sta abbastanza bene. Con il Bologna è stato fuori per scelta perché chiunque può andare in panchina per scelta. Non deve far notizia la sua panchina iniziale. Potrebbe darsi che parta dall'inizio domani, dipende da come si allenerà oggi".