Dionisi: Frattesi non convocato. Berardi? Normale abbia mercato

Dimenticare la sconfitta contro il Monza e provare a chiudere al meglio il campionato. Il Sassuolo , dopo il 2 a 1 al Mapei subito contro i brianzoli, vuole terminare la stagione nel miglior modo possibile. Ancora in campo di venerdì, stavolta la sfida è contro la Sampdoria al Ferraris. A tal proposito Alessio Dionisi , dopo aver partecipato ai sorteggi dei playoff di Serie C , ha parlato in conferenza alla vigilia del match.

Sampdoria-Sassuolo, conferenza Dionisi

Alessio Dionisi ha analizzata la prossima partita contro la Sampdoria: "Giocheranno l'ultima sfida della stagione in casa in uno stadio vivo e caldo. Dovremo essere bravi ad approcciare bene la gara e per noi conta soltanto vincere. Il nostro obiettivo è migliorare i risultati dell'anno scorso e per questo andremo in campo con voglia. Ci siamo allenati bene e la partita deve essere il premio per quanto fatto in settimana". Sui singoli: "Frattesi non sarà convocato. Abbiamo pensato di tenerlo a riposo siccome ha giocato tanto e in settimana non è stato bene. Squadra stanca? Sì, i ragazzi hanno speso tanto durante tutta la stagione ma ora conta solo quello che faremo domani e non quanto fatto prima. Mancano diversi gol dovuti al cambio in attacco? Domanda un po' provocatoria, ma abbiamo cambiato sistema e posso dire che chi è con noi dimostrerà il suo valore".

Sul suo futuro e quello di Berardi: "Chi resta qui sa quali sono gli obiettivi. Se i ragazzi raggiungono un crescita è normale che abbiano richieste. Deve essere uno stimolo per i ragazzi, ma chi è qui deve sentirsi allo stesso tempo un privilegiato. E chi allena questa squadra sa che sarà sempre così il modo di operare della società. Rinnovo? Ho già parlato di questo. A piccoli passi stiamo andando avanti, aspettiamo settimana prossima e vedremo". In chiusura gli elogi alla Primavera: "Il Sassuolo Primavera per la prima volta approda alle fasi finali che si giocheranno a Sassuolo e sono veramente contento per lo staff, per Bigica in primis, per Palmieri, faccio i complimenti a tutti i ragazzi. Kevin Bruno? Verà con noi a Genova".